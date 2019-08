Le choc de la Serie A a lieu dés la deuxième journée. En effet, la Juventus reçoit le Napoli à l’Allianz Stadium pour un match qui s’annonce alléchant.

A domicile, les Bianconeri proposent un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny dans les buts. Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt et Alex Sandro forment la défense. Miralem Pjanic est aligné en tant que sentinelle auprès de Sami Khedira et Blaise Matuidi. Enfin, l’attaque est constituée de Douglas Costa, Gonzalo Higuain et Cristiano Ronaldo.

De son côté, le Napoli s’articule dans un 4-2-3-1 qui commence à prendre forme. Alex Meret occupe les cages derrière Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas, Kalidou Koulibaly et Faouzi Ghoulam. Fabian Ruiz et Allan composent le double pivot. Seul en pointe, Dries Mertens est soutenu par José Callejon, Piotr Zielinski et Lorenzo Insigne.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Costa, Higuain, Ronaldo

Napoli : Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Ruiz - Callejon, Zielinski, Insigne - Mertens

