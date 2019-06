Plus que jamais, Adrien Rabiot (24 ans) se rapproche de la Juventus. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain qui n’a plus disputé un match officiel depuis décembre dernier, va bien s’engager à la Juve. Un contrat de cinq saisons et un salaire annuel estimé à 7 millions d’euros l’attendraient à Turin.

Preuve qu’un dénouement semble proche dans ce dossier, Sky Italia révèle que l’international français devrait passer sa visite médicale lundi. De son côté, Goal Italia révèle que l’ancien Parisien serait attendu en Italie dès ce soir. Le champion d’Italie s’apprête à réaliser encore un joli coup sans débourser la moindre indemnité de transfert...

