Arrivés en même temps au Real Madrid, à l’été 2009, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont longtemps affolé les défenses espagnoles et européennes ensemble avant que le Lusitanien file du côté de la Juventus Turin en 2018. Interrogé dans le cadre du documentaire « Benzema combat 4 étoiles » diffusé sur RMC Sport, l’attaquant français est revenu sur sa relation avec le quintuple Ballon d’Or. « Avec moi, il a toujours été bien, même dans des moments moins bien pour moi à Madrid. Il a dit de ne pas me siffler, il m’a laissé des penaltys. On s’est toujours cherché », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« Le finisseur, c’était Cristiano. Avec Cristiano, je jouais dans un autre rôle. Plus dans la construction, en mouvement, pour créer des espaces. Un n° 9 ne doit pas forcément être un buteur. Pour moi, Cristiano, c’était le buteur, même s’il jouait à gauche. (...) Je suis fier d’avoir fait partie de ce trio, la BBC (avec Gareth Bale). Il y avait une fusée, Bale, le buteur Cristiano et, moi, j’étais au milieu, la pièce qu’il fallait pour que tout marche quoi. Une des meilleures attaque de tous les temps. Je pense qu’on a fait fort. (...) On mettait des buts tous les trois, mais Cristiano en mettait 30 de plus que les autres. Je lui apportais beaucoup », a-t-il détaillé.

