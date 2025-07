Un dispositif de sécurité prévu sur les Champs-Élysées pour PSG - Real Madrid

La préfecture de police de Paris (PP) est sur le qui-vive en marge de PSG - Real Madrid. Comme révélé par L’Équipe, un dispositif de sécurité est prévu sur les Champs-Élysées à l’occasion de la demi-finale de Coupe du Monde des Clubs entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions.

Une centaine de policiers seront mobilisés, ainsi que deux drones de surveillance aérienne pour effectuer des captations et des enregistrements dans le même secteur. En cas de qualification en finale, le 13 juillet, à la veille du traditionnel défilé du 14 juillet, un autre dispositif de sécurité sera reconduit. Il sera encore plus massif (environ 500 effectifs). Pour rappel, le sacre du PSG en C1 avait donné lieu à plus de 600 interpellations durant ce week-end (dont 491 pour l’agglomération parisienne), d’où la volonté des autorités de mobiliser autant d’hommes.

