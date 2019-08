Appelé à 17 reprises en Équipe de France, Kingsley Coman (23 ans) n’est pas un incontournable sous les ordres de Didier Deschamps. S’il a été appelé contre la Bolivie (le 2 juin 2019) et la Turquie (le 8 juin 2019), il faut remonter au 10 novembre 2017 face au Pays de Galles pour retrouver une trace de l’ailier gauche sous le maillot des Bleus. Dans une interview proposée par beIN Sports, le joueur revient sur le Mondial qu’il a manqué en 2018, et sur ses chances de participer à l’Euro 2020.

« Des fois, on ne peut pas tout avoir. La blessure, ça peut arriver. Mais il me reste encore une opportunité de jouer une Coupe du Monde. L’Euro 2016, j’avais pu jouer et cela avait été une expérience extraordinaire même si on avait perdu en finale. Être finaliste, c’était déjà extraordinaire. Il reste un Euro, une Coupe du Monde et un Euro devant moi donc je ne m’inquiète pas. Le passé, c’est du passé, je continue à travailler et, si Dieu le veut, je pourrai faire les prochaines grosses compétitions avec l’équipe de France [...] À partir du moment où je joue en club et que je suis performant, tout est faisable. Mes plus gros problèmes sont les blessures alors que le terrain, ça va. Je vais continuer à bosser cette saison en espérant rester « fit ». Après, j’ai souvent été sélectionné quand je n’étais pas blessé donc je pense que c’est faisable », a expliqué le joueur du Bayern Munich.

