Si le PSG a tout gagné depuis le début de la saison, il y a un match que les Parisiens ont raté, celui de Ligue des Champions face à Liverpool (3-2). Une défaite qui a fait du mal à l’image du PSG et à certains joueurs pas au niveau ce soir de septembre à Anfield Road.

Interrogé par BeIN Sports, Kylian Mbappé a expliqué que cette rencontre au sommet était arrivée trop tôt pour le PSG et ses stars. « Le match est arrivé un peu tôt dans la saison. Quand on tire un bilan du match, on voit que Liverpool était beaucoup plus prêt que nous physiquement. C’est déjà un avantage énorme. Nous n’étions pas tous encore prêts à jouer ce genre de match avec une haute intensité. » Et pour le numéro 7 du PSG, ceci s’explique par une préparation estivale tronquée du fait d’une Coupe du Monde à rallonge pour plusieurs joueurs parisiens. « C’est peut-être dû au retour tardif des joueurs de la Coupe du Monde. Mais Liverpool a été meilleur. » Kylian Mbappé aura à cœur de prendre sa revanche le mercredi 28 novembre prochain pour le match retour face au Reds au Parc des Princes...