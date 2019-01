Il est l’un des rares joueurs de Manchester United à avoir pâti du départ de José Mourinho. Marouane Fellaini, 31 ans, n’a joué que 3 minutes en championnat et 28 minutes en FA Cup depuis l’arrivée de Solskjaer à Old Trafford. Et le Belge pourrait quitter l’Angleterre prochainement pour retrouver du temps de jeu.

Le quotidien belge Het Nieuwsblad annonce que l’AC Milan tenterait de faire venir le milieu des Red Devils, eux qui avaient déjà essayé de l’attirer l’été dernier. Mais ils ne sont pas les seuls sur le dossier, puisque le Belge intéresserait également le FC Porto et le Guangzhou Evergrande (Chine).