Gareth Bale est loin de faire l’unanimité au Real Madrid, c’est même peu de le dire. Resté au club l’été dernier, le Gallois joue peu entre les blessures, ses méformes et sa relation avec Zinedine Zidane qui est des plus fraiches. Avec les supporters, c’est également tendu, notamment depuis l’affaire du drapeau déployé suite à la qualification du Pays de Galles à l’Euro 2020. Depuis, Bale est un peu la cible de ses propres fans. Par ailleurs, il n’a jamais souhaité partir du Real Madrid, malgré les envies de son club de pouvoir se débarrasser de son énorme salaire. Régulièrement invité dans les médias, son agent Jonathan Barnett a tout de même ouvert une toute petite porte à un départ si jamais le joueur voulait partir.

« Il a un contrat et tant qu’il sera au Real Madrid, il jouera à 100% et il jouera bien. Il veut gagner le championnat, l’Euro et tout le reste. Cela n’affectera pas sa performance. Les faits et les chiffres le prouvent, lorsqu’il est sur le terrain, le Real Madrid a de meilleures chances de gagner. Actuellement, il n’est pas très heureux. Mais un Gareth Bale à 100% est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’entraîneur devrait être heureux et honoré qu’il soit sur le terrain. Il n’y a aucune garantie qu’il partira. Si l’occasion se présente et qu’il veut le faire, nous discuterons avec le président du Real Madrid pour voir où nous en sommes », a expliqué Barnett sur les ondes d’Euro Leagues Podcast, un podcast sur la BBC. On en saura probablement plus dans les semaines à venir.