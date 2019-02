Shenzhen l’avait déjà annoncé, via le réseau social Weibo, mais l’ASSE n’avait pas encore communiqué officiellement sur le sujet. C’est désormais chose faite puisque le club forézien a officialisé à son tour le départ du milieu norvégien Ole Selnaes (24 ans) et Cheikh M’Bengue (30 ans) pour le club chinois.

« Ole Selnaes et Cheikh M’Bengue transférés au Shenzhen FC. Les deux joueurs ont rejoint le club chinois, promu en première division cette saison. Un accord a été conclu entre l’AS Saint-Étienne et le Shenzhen FC, club de première division chinoise, pour les transferts d’Ole Selnaes et de Cheikh M’Bengue, qui se sont officiellement engagés avec leur nouveau club », peut-on lire sur le site officiel de l’ASSE.