À la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, l’Atlético de Madrid multiplie les pistes. Parmi elles, on retrouve notamment celle menant à Alexandre Lacazette. Auteur d’une très bonne saison en deuxième division avec le Real Saragosse, l’attaquant colombien Luis Suarez (22 ans) facture 17 buts en 29 matches de championnat.

De belles performances pour le natif de Santa Marta qui avait notamment tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Le club catalan voulait d’ailleurs le faire venir pour remplacer ... Luis Suarez blessé. À en croire le journal local El Heraldo de Aragón et The Atletic, l’Atlético de Madrid est entré en contact avec l’entourage du joueur pour un transfert la saison prochaine. Pour cela il faudra convaincre Watford qui dispose des droits du joueur, compte sur lui et sera en position de force en cas de maintien en Premier League.