L’Atlético Madrid fait partie de ces clubs actifs depuis le début de ce mercato estival. Le club espagnol ne compte pas s’arrêter là d’après les informations du quotidien As. Les Colchoneros souhaitent grandement revenir sur le dossier menant à Fabián Ruiz, le joueur qui était proche de signer à Madrid l’an dernier avant de finalement rejoindre Naples (pour 30 millions d’euros, prix de sa clause).

Le directeur sportif madrilène aurait passé plusieurs coups de téléphone à Carlo Ancelotti qui est catégorique : il ne veut pas entendre parler d’un quelconque transfert. Le milieu sort d’une belle saison avec le deuxième du Serie A (5 buts et 3 passes décisives en 27 matchs) et est lié au club italien jusqu’en juin 2023. Par ailleurs, la direction Rojiblancos continue de suivre la situation de l’attaquant Mauro Icardi (26 ans) dont l’avancement dépendra du départ ou non de Diego Costa.

