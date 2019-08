Kevin Trapp ne devrait pas rester bien longtemps au PSG. A priori numéro 2 dans la tête de Thomas Tuchel derrière Alphonse Areola, le gardien allemand est courtisé par l’Eintracht Francfort et le FC Porto. Problème, ce dernier venant de recruter Agustin Marchesin, la piste portugaise tombe donc à l’eau.

De son côté, le club allemand espère toujours faire revenir le gardien et même rapidement, comme l’a expliqué Fredi Bobic, le directeur sportif. « Deux des trois (prêtés) sont de retour, le troisième est encore manquant. Les derniers échanges ont été très bons et j’espère que ce sera bientôt fini et qu’il pourra revenir », a lâché le dirigeant après la qualification jeudi soir en Europa League.

