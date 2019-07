Le futur de Kévin Trapp au Paris Saint-Germain est indécis, tant sur sa place au club et que sur la hiérarchie des gardiens. L’occasion pour l’Eintracht Francfort, qui a recruté le gardien en prêt la saison passée, de faire remonter son intérêt comme le rapporte Sport1.

Le directeur sportif du club, Fredi Bobic s’est confié sur l’avancée du dossier. « Nous avons discuté avec le PSG à de nombreuses reprises, ça s’est bien passé. Ils ont leurs avis, Leonardo a le sien sur le fait de vendre un gardien ou non, sur le fait de savoir si Kevin sera n° 1 ou non... Ils ne savent pas exactement ce qu’ils veulent faire avec Kevin. Nous, nous le voulons, oui. On verra si ça va vite ou si ça prend du temps », explique-t-il.

