Plus tôt dans la journée, les médias espagnols puis français évoquaient un accord entre l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid pour le transfert du latéral gauche Ferland Mendy, âgé de 23 ans et sous contrat jusqu’en 2023. Il aurait même passé sa visite médicale avec un médecin du Real Madrid pendant le rassemblement à Clairefontaine.

Mais voilà, l’Olympique Lyonnais vient de réagir en publiant un démenti sur son site officiel. « L’Olympique Lyonnais dément un accord avec le Real Madrid pour un éventuel transfert de son défenseur international Ferland Mendy, contrairement à ce qui peut être relayé par certains médias. » Le feuilleton n’est donc pas fini.