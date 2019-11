Si l’OM sera quasiment au complet face à l’OL à l’Orange Vélodrome dimanche soir (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato), ce n’est pas vraiment la même chose pour les Gones.

Pour son premier choc face à Marseille, dans la peau de l’entraîneur lyonnais, Rudi Garcia déplore les absences de Memphis Depay, blessé à la cuisse. Tete et Marçal ne sont pas disponibles non plus, alors que Tousart est lui suspendu. À noter que Mapou Yanga-Mbiwa a été ajouté au groupe quelques minutes plus tard.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Tatarusanu - Koné, Andersen, Marcelo, Denayer, Dubois, Rafael, Yanga-Mbiwa - Aouar, Mendes, Caqueret, Lucas, Reine-Adélaïde - Terrier, Dembélé, Cherki Cornet, Traoré.