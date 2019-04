L’entraîneur de Newcastle, Rafael Benítez, pourrait bien quitter le banc des Magpies l’été prochain, lui qui a connu plusieurs tensions avec sa direction concernant le mercato du club anglais. Et selon The Daily Mirror, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’intéressent au profil de l’Espagnol.

Si cette information est à prendre avec des pincettes, elle témoigne de la cote de popularité qu’a l’ex-tacticien du Real Madrid en Ligue 1. Une arrivée de Benítez en France, que ce soit au PSG (dont l’avenir de Tuchel pourrait être remis en cause suite à la défaite en Coupe de France), à l’OM (Rudi Garcia pourrait partir si Marseille ne se qualifie pas pour l’Europe) ou même ailleurs (l’OL a également été évoqué comme destination), n’est en tout cas pas à exclure.