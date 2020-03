La saison 2019-2020 s’achève et l’UEFA a décidé d’annoncer les stades organisateurs de plusieurs de ses compétitions pour les années futures. Si on connaît les quatre prochains stades utilisés pour la Ligue des Champions ; Stade olympique Atatürk (Turquie), Gazprom Arena (Russie), Allianz Arena (Allemagne) et Stade de Wembley (Londres), on en sait plus pour les finales des prochaines Europa League et Supercoupe d’Europe.

Alors que la finale de l’Europa League 2020 se déroulera en Pologne à Gdansk et en 2021 à Séville à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la ville de Budapest en Hongrie et la Puskás Aréna - qui sera utilisée lors de l’Euro 2020 - ont été sélectionnées pour l’édition 2021-2022. La Supercoupe d’Europe 2022 se déroulera à Kazan en Russie tandis que l’Olympic Stadium d’Helsinki en Finlande accueillera l’édition 2023. Enfin les finales des Ligues des Champions féminines 2022 et 2023 se dérouleront respectivement à l’Allianz Stadium de Turin et à la Philipps Arena d’Eindhoven.

Liste des prochains stades organisateurs des compétitions UEFA

Ligue des Champions :

2020 : Stade olympique Atatürk, Istanbul, Turquie

2021 : Gazprom Arena, Saint-Petersbourg, Russie

2022 : Allianz Arena, Munich, Allemagne

2023 : Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Ligue Europa :

2020 : Arena Bałtycka, Gdansk, Pologne

2021 : Stade Ramón Sánchez Pizjuán, Séville, Espagne

2022 : Puskás Aréna, Budapest, Hongrie

Supercoupe d’Europe :

2020 : Estadio du Dragao, Porto, Portugal

2021 : Windsor Park, Belfast, Irlande du Nord

2022 : Kazan Arena, Kazan, Russie*

2023 : Olympic Stadium, Helsinki, Finlande*

Ligue des Champions féminine :

2020 : Austria Arena, Vienne, Autriche

2021 : Gamla Ullevi, Göteborg, Suède

2022 : Allianz Stadium, Turin, Italie*

2023 : Philipps Stadium, Eindhoven, Pays-Bas*

*Stade organisateur qui vient d’être dévoilé