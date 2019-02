Dans un communiqué publié ce lundi, le syndicat des joueurs professionnels français (l’UNFP, ndlr) appelle à réformer le mercato d’hiver pour limiter « les mouvements pendant le mercato d’hiver. » Elle estime que cette fenêtre de transferts fausse le championnat en faveur des clubs les plus riches.

« Une arrivée et une seule. (...) Nous sommes en faveur de la limitation des mouvements pendant le mercato d’hiver, et même prêts à discuter du nombre, à condition que cela ne vienne pas impacter le respect des contrats et ne remette pas en cause l’équité sportive. » Pour rappel, la FIFA étudie actuellement une manière de réformer le marché des transferts dans sa globalité.