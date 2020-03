Prévus cet été, les Jeux Olympiques ont comme de nombreux événements sportifs été reportés. À l’image de l’Euro 2020, la compétition internationale a été déplacée par rapport à la propagation de la pandémie de coronavirus. Une situation exceptionnelle et une décision forte que la FIFA n’a pas manqué de saluer.

« La FIFA croit fermement que la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées dans les activités sportives doivent toujours être la priorité la plus haute, explique l’organisation dans un communiqué. C’est pourquoi nous saluons la décision du CIO. La FIFA travaillera avec les instances concernées pour aborder tous les enjeux clés liés à cette reprogrammation » peut-on lire dans un communiqué. Le football faisait partie du programme olympique et les deux tournois (homme et femme) devaient se tenir du 22 juillet au 8 août.