En l’espace de quelques jours, Anthony Lopes (Olympique Lyonnais face au FC Barcelone) et David Ospina (Napoli contre l’Udinese) ont subi des commotions sur le terrain. Des situations complexes qui ont obligeait les soigneurs à s’activer. Deux événements qui ont amené la FIFPro a prendre une décision. L’organisme qui représente les joueurs professionnels a saisi la FIFA pour faire évoluer son règlement.

Ainsi, la FIFPro aimerait que les soigneurs disposent de plus de temps pour s’occuper de l’intégrité physique des joueurs. Pour le permettre, il a été proposé d’instaurer un remplacement temporaire pour permettre une meilleure intervention des équipes médicales. Le joueur remplacé retrouverait alors sa place selon le verdict des soigneurs. « Nous sommes préoccupés par le fait que bien que de telles procédures soient utilisées avec succès dans plusieurs sports, elles n’ont pas été adoptées par le football professionnel » explique le syndicat des joueurs.

Olympique Lyonnais goalkeeper Anthony Lopes’s injury against Barcelona has exposed failings in the way professional football deals with #concussion.

