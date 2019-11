Le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Santiago-Bernabéu pour y affronter le Real Madrid ce mardi soir (21h00). L’objectif pour les Parisiens, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, est de valider la première place du Groupe A. Vainqueur du match aller (3-0), le club de la capitale pourra compter sur ses supporters dans ce déplacement en Espagne.

En effet, comme l’indique l’Équipe, plus de 3 000 fans du PSG seront présents lors de la rencontre, dont 500 ultras. Le quotidien français précise également qu’aucune mesure d’encadrement particulière n’a été mise en place par les pouvoirs publics français et espagnols puisque cette rencontre n’est pas classée à risque. Des précautions qui avaient été prises pour le déplacement en Turquie face à Galatasaray (1-0, 1er octobre) et en Belgique face à Bruges (5-0, le 22 octobre).