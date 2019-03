Après s’être imposée 2-1 lors du quart de finale aller, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais se rendait à Wolfsbourg pour composter son billet pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Tout démarrait vite pour les Fenottes avec une réalisation de Dzsenifer Marozsan (8e). Grâce à une percée dans la surface adverse, Ada Hegerberg obtenait ensuite un penalty que Wendie Renard transformait facilement (25e).

Après la mi-temps, Pernille Harder s’offrait un doublé (53e et 56e) et remettait les deux équipes à égalité. Rien d’inquiétant pour l’Olympique Lyonnais qui reprenait l’avantage avec deux réalisations d’Eugénie Le Sommer (60e et 80e). Avec cette victoire 4-2, l’Olympique Lyonnais verra le dernier carré et affrontera le gagnant du duel entre le Paris Saint-Germain et Chelsea.