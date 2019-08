Le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions se disputait ce soir avec les matches retours. Après avoir perdu le match aller 1-0 contre le Club Bruges, le Dynamo Kiev voulait inverser la tendance dans son enceinte. Rapidement en tête grâce à Vitaliy Buyalskyi (1-0, 5e), la formation ukrainienne pouvait croire à l’exploit. Mais l’égalisation de la Simon Deli (1-1, 38e) compliquait les choses. Volodymyr Shepelev (2-1, 50e) permettait aux coéquipiers de Viktor Tsygankov de reprendre les devants et de continuer à croire en une qualification. Finalement, la fin de match devenait folle avec les expulsions de Mykyta Burda (Dynamo Kiev, 82e) et Percy Tau (Club Bruges, 84e). Ruud Vormer (88e) et Loïs Openda (90e +5) marquaient ensuite pour les Belges tandis que Brandon Mechele déposait le ballon dans ses propres buts en faveur du Dynamo Kiev (90e +3). Ce match nul 3-3 permet au Club Bruges de se qualifier pour le prochain tour.

Un peu plus tôt, l’APOEL Nicosie a su inverser la tendance contre Qarabag. Battue 2-1 par les Azéris lors du match aller, la formation chypriote a gagné 2-0 et ira défier le vainqueur d’Ajax Amsterdam-PAOK Salonique au prochain tour. Rosenborg a confirmé sa victoire 3-1 contre Maribor en s’imposant de nouveau sur ce score. L’ancien Stéphanois Alexander Soderlund a d’ailleurs marqué pour les Norvégiens. Après un match nul 1-1 à l’aller, le Dinamo Zagreb a finalement pris la mesure de Ferencvaros avec un succès 4-0. Copenhague et l’Etoile Rouge de Belgrade sont actuellement en train de disputer des prolongations.

Les premiers résultats de la soirée :

FK Qarabag (AZE) 0-2 (2-1 à l’aller) APOEL Nicosie (CHY) : Tomas De Vincentini (34e sp) et Uros Matic (68e) pour l’APOEL Nicosie)

Dynamo Kiev (UKR) 3-3 (0-1 à l’aller) Club Bruges (BEL) : Vitaliy Buyalskyi (5e), Volodymyr Shepelev (50e) et Brandon Mechele (90e +3, csc) pour le Dynamo Kiev, Simon Deli (38e), Ruud Vormer (88e) et Loïs Openda (90e +5) pour le Club Bruges

Rosenborg (NOR) 3-1 (3-1 à l’aller) Maribor (SLV) : Alexander Soderlund (53e) et Anders Konradsen (61e et 81e) pour Rosenborg, Rudi Pozeg (45e +1) pour Maribor

Ferencvaros (HON) 0-4 (1-1 à l’aller) Dinamo Zagreb (CRO) : Arijan Ademi (16e), Bruno Petkovic (47e), Dani Olmo (55e) et Amer Gojak (79e) pour le Dinamo Zagreb

