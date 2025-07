L’UEFA annonce un grand changement pour la Ligue des Champions

C’était dans les petits papiers dans l’UEFA, cela a désormais été adopté par l’institution qui dirige le football européen dans son règlement. Alors que l’année dernière un nouveau format a été adopté et que celui-ci a plutôt été apprécié, l’UEFA a décidé de faire un ajustement de ses règles. Ainsi l’an dernier, l’ordre des matches aller et retour à partir des huitièmes de finale dépendait d’un tirage au sort totalement aléatoire. Désormais cela va changer.

En effet, l’avantage pour les équipes terminant dans le top 8 - qui évitent déjà un barrage contrairement aux équipes terminant entre la 9e et la 24e place de la phase de Ligue 1 - va être plus important. Les équipes du top 8 accueilleront en huitièmes de finale, les équipes du top 4 recevront en cas de quarts de finale et en cas de demi-finale, ce sont les deux premiers qui disposent de l’avantage. Cela veut aussi dire que dans le cas où une équipe élimine l’un des deux premiers de la phase de Ligue, il recevra à chaque fois au retour jusqu’en finale. Le Paris Saint-Germain en aurait ainsi profité cette saison après avoir sorti Liverpool en 1/8e de finale. Cette modification de règlement concerne également la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference.