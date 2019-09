Jour de rentrée pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour sa première rencontre européenne de cette saison 2019-2020, le club de la capitale avait rendez-vous avec le Real Madrid au Parc des Princes. Après le nul un peu plus tôt entre le Club Bruges KV et Galatasaray en Belgique (0-0), le vainqueur du soir pouvait prendre la première place de la poule A. Privés de Neymar, Cavani et Mbappé, les Parisiens s’avançaient en 4-3-3 avec un trio Sarabia-Icardi-Di Maria en attaque. Côté madrilène, Zinedine Zidane faisait confiance à Bale ou Hazard dans les couloirs, avec Benzema en pointe. Après deux situations chaudes dans la surface madrilène (1ère, 2e), les champions de France ouvraient la marque grâce à Di Maria, bien servi par Bernat (14e). De leur côté, les Merengues n’arrivaient pas à créer le danger. Les tentatives de Bale (8e), Hazard (16e) et James (19e) ne donnaient rien.

Et les Parisiens, eux, faisaient le break, toujours grâce à l’Argentin, auteur d’une belle frappe du gauche (33e). Bale, assez actif dans les rangs madrilènes, réduisait lui l’écart quelques instants plus tard mais M. Taylor refusait ce but pour une main évidente (37e). À la pause, le PSG menait donc 2-0. Au retour des vestiaires, les joueurs de Thomas Tuchel poussaient toujours mais Courtois, inquiétant dans le premier acte, regagnait de la confiance avec quelques interventions (59e, 62e), alors que Di Maria ratait lui le triplé (60e). Et quand le Real Madrid trouvait la faille, M. Taylor sauvait le PSG. Buteur du pied droit, Benzema voyait en effet son but être annulé pour un hors-jeu de position de Vazquez (76e). Le numéro 9 envoyait ensuite une tête juste à côté (79e). Derrière, le public n’avait plus rien à se mettre sous le dent d’intéressant, jusqu’à une dernière action de son équipe, conclue parfaitement par Meunier pour le 3-0 (90e+1). Le Paris Saint-Germain débutait donc cette C1 de la meilleure des manières (3-0) !

