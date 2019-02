Si les équipes de Premier League obtiennent généralement de meilleurs résultats que les formations françaises, les dernières confrontations directes ont régulièrement tourné à l’avantage des pensionnaires de Ligue 1. C’est simple, les équipes françaises ont remporté 6 de leurs 10 derniers matches contre leurs homologues anglais pour 2 matches nuls et deux défaites.

Outre la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions (2-0), la double confrontation entre Lyon et Manchester City (victoire 2-1 des Gones et match nul 2-2) est comptabilisé. Tout comme celle entre le PSG et Liverpool cette saison (3-2 pour les Reds puis 2-1 pour les Franciliens). Dans le lot, il y a aussi deux victoires de Monaco contre Tottenham (2-1 et 2-1), la confrontation du club princier face à Manchester City (défaite 5-3 et victoire 3-1) ainsi qu’un match nul entre Arsenal et le PSG (2-2).