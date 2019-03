Éliminé de la Ligue des Champions par Manchester United (2-0 ;1-3), le Paris Saint-Germain ne cesse de pester contre l’arbitrage et notamment le penalty accordé en fin de match. Bernard Tapie, seul président d’un club français a avoir remporté la Coupe aux grandes oreilles, a expliqué pourquoi l’arbitre avait sifflé.

« Hier à la 90e minute, jamais un arbitre ne doit siffler ce penalty. Et il le siffle. Vous croyez que c’est parce que Manchester a payé ? Non. C’est que cet arbitre, il aime le foot depuis qu’il a cinq ans. Or, tant qu’ils n’auront pas le prestige, pas le prestige vis-à-vis des décideurs, des journalistes, mais vis-à-vis des fous dingues dans le Monde, ils auront cette difficulté. Comment j’ai réglé le problème (après la main de Vata lors d’OM-Benfica, ndlr) ? J’ai pris Beckenbauer, qu’est devenu le manager du club. Et je peux vous dire que quand Beckenbauer rentrait dans les machins, il signait des autographes, il nous a donné son prestige », a indiqué l’ancien patron de l’OM sur Cnews.