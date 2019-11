Opposé au Club Bruges pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé 1-0 grâce à Mauro Icardi. Avec ce succès, le club de la capitale est désormais certain de disputer les huitièmes de finale de cette C1 2019-2020. Interrogé par RMC Sport au coup de sifflet final, Presnel Kimpembe est revenu sur cette rencontre.

« Le plus important, ça reste la qualification. Après, ce soir, c’était un match compliqué. Mais le plus important, c’est la victoire, la qualification, et on n’a toujours pas pris de buts donc ce n’est que du positif, a lâché le défenseur français avant d’enchaîner. Après, on a su défendre tous ensemble. Ça reste important avec un bon état d’esprit. On a su rester solides et compacts derrière. »