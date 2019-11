Auteur de 8 buts en 13 matches de Premier League depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) porte Arsenal. Alors que l’international gabonais est sous contrat jusqu’en 2021, les Gunners ont peur de perdre leur attaquant vedette.

Et selon le Daily Star, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient s’affronter pour la signature de l’ancien du Borussia Dortmund. Si le club londonien n’obtient pas une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le joueur ne devrait pas prolonger et sera à l’écoute d’un nouveau projet. C’est le moment où le Barça et le Real passerait à l’action. L’été s’annonce agité pour Aubameyang.