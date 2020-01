Pas inscrit sur la liste UEFA de la Juventus, Emre Can n’a pas disputé la Ligue des Champions et n’entre pas dans les plans de son coach Maurizio Sarri. Le milieu de terrain allemand de 25 ans est donc enclin à un départ. Si le Paris Saint-Germain a longtemps était bien placé pour l’accueillir, le club francilien semble être revenu sur sa décision. Cela pourrait profiter au Borussia Dortmund comme l’explique Sky Sport Germany.

Le club allemand serait en pleine discussion et les deux dirigeants, Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) et Andrea Agnelli (Juventus) se sont déjà rencontrés. Les Bianconeri demandent une somme située entre 30 et 35 millions d’euros pour le joueur alors que le club de la Ruhr serait ouvert à un prêt avec option d’achat. Il faudra néanmoins se méfier pour le BVB puisque Manchester United et le Bayern Munich sont sur les rangs.