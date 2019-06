Après une très bonne saison à jouer les premiers rôles en Bundesliga, le Borussia Dortmund a déjà bien débuté son mercato. La formation allemande s’est offert en quelques jours Nico Schulz, Thorgan Hazard et Julian Brandt. Si le club de la Ruhr s’est renforcé, il va devoir se délester de certains éléments comme l’explique Bild. Arrivant en fin de contrat en 2020, Raphaël Guerreiro (25 ans) devrait payer son irrégularité et ne serait pas être conservé en cas d’offre alléchante.

Peu utilisé (23 matches, 2 buts), Maximilian Philipp (25 ans) conserve une bonne cote. Le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le VfL Wolfsbourg sont intéressés selon le quotidien allemand. Le défenseur turc Ömer Toprak (29 ans) a également eu un faible temps de jeu (14 matches) et ne rentre pas dans les plans de Lucien Favre. Après une saison passée à l’Eintracht Francfort, Sebastian Rode (28 ans) devrait s’engager avec les Adler. Prêtés cette saison, André Schürrle (28 ans, de retour de Fulham), Shinji Kagawa (30 ans, de retour du Besiktas), Jeremy Toljan (24 ans, de retour du Celtic Glasgow), Alexander Isak (19 ans, de retour de Willem II), Dzenis Burnic (21 ans, de retour du Dynamo Dresde) et Felix Passlack (21 ans, de retour de Norwich City) devront également trouver un nouveau point de chute.