Sous contrat jusqu’en 2020 avec le Borussia Mönchengladbach, Thorgan Hazard devrait bien partir cet été, puisqu’aucune prolongation de contrat ne semble arriver et que les dirigeants du club allemand ne veulent pas le laisser partir libre l’an prochain. C’est Dortmund qui devrait récupérer le joueur, comme l’a indiqué Kicker. Un transfert de 40 M€ est évoqué pour le Belge, qui aura comme mission de remplacer Christian Pulisic, qui partira à Chelsea cet été. Il retrouvera également son ancien entraîneur Lucien Favre, avec qui il avait évolué en 2014/2015 à Mönchengladbach.

Les dirigeants des Poulains semblent de leurs côtés résolus à l’idée de laisser partir leur attaquant vedette, comme l’a laissé entendre Max Eberl, le directeur sportif de Mönchengladbach, interrogé sur le site du club : « Nous avons clairement annoncé notre intention de prolonger le contrat de Thorgan il y a quelque temps, mais il n’a pas répondu à cet intérêt. Il nous a maintenant dit qu’il ne voulait pas prolonger son contrat mais qu’il voulait plutôt passer à l’étape suivante de sa carrière en quittant le club. Cependant, il a toujours un contrat avec nous jusqu’en 2020 et il n’y a pas de clause libératoire. Les parties intéressées doivent nous proposer des montants de transfert qui équivalent à ses qualités en tant qu’attaquant exceptionnel de Bundesliga et titulaire régulier dans l’une des meilleures équipes nationales du monde. Si Thorgan nous quitte, nous ferons ce que nous avons bien fait ces dernières années : nous utiliserons l’argent tiré du transfert pour acheter plus de joueurs passionnants pour notre équipe. »