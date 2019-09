Joueur du Sporting, du FC Barcelone, de Benfica ou encore de l’Atlético Madrid, Simão (39 ans) est un ancien joueur qui connaît bien l’Espagne et le Portugal. L’ex-ailier s’est donc permis de commenter l’arrivée de Jesé Rodríguez (26 ans) en prêt au Sporting CP, comme le rapporte As, tout en lui conseillant de changer d’attitude pour rebondir. Le comparant ainsi à un certain Adel Taarabt

« Jesé doit changer. Taarabat, par exemple, a eu une deuxième chance. Il doit vouloir changer. Il aura une autre chance et il devra laver son image. Dans ces situations, le plus important est de jouer et de vivre en dehors du jeu qui vous permet d’être à un bon niveau et de jouer à nouveau au niveau du passé », a expliqué l’ancien international portugais (85 sélections).

