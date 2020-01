Avec la défaite du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid en Supercoupe d’Espagne jeudi soir, Ernesto Valverde semble menacé. Et vendredi, RAC1 expliquait que certains dirigeants du club catalan s’étaient rendus à Doha pour parler avec Xavi, actuellement entraîneur d’Al-Sadd. L’ancien milieu de terrain succédera-t-il à son homologue ? Rien n’est encore fait. Mais ce samedi, le directeur sportif du club qatari a confirmé les négociations entre les parties.

« Il y a actuellement des négociations entre Xavi et Barcelone et nous lui souhaitons de réussir partout où il ira », a déclaré Muhammad Ghulam Al Balushi dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Les Blaugranas se renseignent donc bel et bien pour l’avenir. Mais pour le moment, Xavi se concentre sur son équipe : « le FC Barcelone est un rêve mais je suis focalisé sur Al Sadd. Je veux aussi avoir du respect pour Valverde. » Pour rappel, le contrat d’Ernesto Valverde se termine en juin prochain avec le Barça.