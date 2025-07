Barça : Joan Laporta réagit à l’arrivée de Marcus Rashford

Interrogé sur l’arrivée de Marcus Rashford au FC Barcelone, Joan Laporta n’a pas caché sa joie. «Nous sommes très heureux d’avoir recruté un joueur de grande qualité, à l’âge idéal pour rejoindre Barcelone, et avec une motivation exceptionnelle. J’ai personnellement vu le grand enthousiasme qu’il a à venir au Barça. L’une de ses qualités est son honnêteté. Son rêve a toujours été de jouer pour Manchester United. Il voulait être le type de joueur qui passerait sa carrière dans un seul club, et c’est gentil de le dire de la part d’un joueur en toute honnêteté», a tout d’abord lancé le boss des Culers.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «lorsqu’il a dû faire face à une situation inattendue, c’est le club qu’il avait toujours aimé : Barcelone. Il nous avait déjà affrontés et avait le Barça dans ses plans. Nous avons un joueur très motivé. Il est arrivé solide comme un roc, plein d’ambition, et s’est parfaitement intégré à ses coéquipiers. Je suis très heureux, car il y a deux ans, il nous avait éliminés de la Ligue Europa. C’est ce qui a fait la différence lors de ce match. C’est pourquoi je suis si heureux qu’il soit avec nous maintenant». L’intéressé appréciera !