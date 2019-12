Victorieux en Ligue des Champions et tous les deux passés par la Juventus, Didier Deschamps et Cristiano Ronaldo disposent de points communs et aussi d’une véritable culture de la gagne. Présent aux Émirats arabes unis et plus précisément à Dubaï pour les Globe Soccer Awards, le technicien français a accordé un entretien à Sky Sports Italia. Il a notamment parlé du Portugais dont il croisera la route à l’Euro 2020 et n’a pas été avare en compliments.

« Cristiano Ronaldo ? Je vois un grand champion qui s’est maintenu à un niveau élevé pendant de nombreuses années, qui a toujours faim de trophées, de marquer des buts. Il essaie toujours de marquer autant que possible, il n’est peut-être pas satisfait d’avoir marqué deux buts et cherche toujours le troisième. Ronaldo est un grand professionnel qui, malgré son âge, a toujours de la grinta. C’est un joueur décisif. Sans vouloir l’offenser, je dis qu’il court moins qu’il y a 5-10 ans, mais peut-être qu’il court mieux et en tout cas il est toujours décisif. Cristiano peut faire la différence à chaque instant d’un match. »