Blaise Matuidi est parti du PSG mais il garde toujours un œil sur le club de son cœur. Interrogé par France TV dans l’émission Stade 2 ce dimanche sur le rapport entre les supporters parisiens et Neymar, le milieu de terrain a demandé au Parc des Princes de profiter du Brésilien plutôt que de le siffler.

« Le PSG a la chance d’avoir un des plus grands joueurs au monde. Il faut savourer. On n’a pas le droit de siffler Neymar. Neymar, c’est beau. Soyez heureux. Voilà le message que je peux passer. Soyez heureux d’avoir un tel génie avec vous et profitez-en. » Le numéro 10 avait reçu quelques sifflets il y a deux semaines quand il n’a pas laissé Cavani tirer un penalty qui aurait pu en profiter pour devenir le meilleur buteur du club. Hier face à Montpellier, le Brésilien a cette fois-ci été applaudi avant de tirer son penalty.