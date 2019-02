L’ancien international brésilien, Walter Casagrande, a récemment qualifié Neymar de « sportif et enfant pourri-gâté » sur SporTV, la chaîne brésilienne où il officie en tant que commentateur. Cette sortie médiatique n’a pas été du goût du père de la star du PSG, qui lui a répondu sur le même média : « ce commentaire n’a pas été pertinent. Si l’on souhaite analyser et parler d’un sportif, il faut parler de sport. C’est normal qu’un fils soit protégé par ses parents et si cela veut dire être un pourri-gâté, alors d’accord, mais il n’est pour rien au monde un footballeur choyé. Son entraîneur ne le caresse pas dans le sens du poil. »

« Il fait partie de ceux qui s’entraînent le plus et c’est un joueur très professionnel, a continué Neymar Senior. Il joue toutes les compétitions qu’on lui demande, il ne fuit jamais rien ni personne... » Et il a même ajouté une petite pique à l’intention de Casagrande : « certaines personnes tentent de se montrer devant les micros parce qu’elles n’ont pas connu beaucoup de succès durant leur carrière. »