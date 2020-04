Philippe Piat est un habitué des litiges entre joueurs et équipes. Le président du syndicat des joueurs en France (UNFP) occupe le même poste avec tous les joueurs professionnels dans le monde puisqu’il dirige la Fifpro. Invité de beIN Sports ce lundi, il a évoqué la reprise et l’idée qu’en cas de pépins, il pourrait y avoir une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine.

« On ne sait pas si on va terminer. Si on va aller au bout. Dans l’hypothèse où on arrête le championnat à la 27e journée, il va y avoir des injustices. Pour les minimiser, l’année prochaine, pourquoi pas imaginer que le championnat se joue à 22 clubs ? » Voilà qui viendrait à réaménager un certain nombre de choses comme le nombre de clubs qualifiés pour les coupes d’Europe ou encore la répartition des droits TV.