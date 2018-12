Aujourd’hui, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est tombé. Le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United tandis que l’Olympique Lyonnais défiera le FC Barcelone. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a été très élogieux envers le PSG : « Paris, après le match qu’ils ont fait contre Liverpool et l’Etoile Rouge, je pense que c’est en ce moment la meilleure équipe du monde. Je ne vois aucune équipe à ce niveau en ce moment. Les joueurs ont montré qu’ils pouvaient jouer ensemble, les garçons l’ont compris. »

Passé au club francilien entre 2003 et 2005, le Serbe pense que l’équipe de Thomas Tuchel peut enfin décrocher la victoire en Ligue des Champions cette saison : « quand tu as deux monstres comme Mbappé et Neymar... Il n’y a aucune autre équipe du monde qui a ça. Barcelone a Messi, c’est tout. [...] Aucune équipe du monde n’a deux joueurs comme ça, qui sont capables de gagner des matches tous seuls. Paris est pour moi un vrai candidat au titre de champion d’Europe. »