Cet été, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan vont essayer de recruter un joueur capable d’évoluer sur le côté droit, en défense ou au milieu de terrain. Pour cela, les deux clubs ont jeté leur dévolu sur deux hommes en particulier : Valentino Lazaro (Hertha Berlin) et Youcef Atal (OGC Nice).

Comme l’indique la Gazzetta dello Sport, le PSG et l’Inter ont aussi visé un temps Federico Chiesa (21 ans), mais celui-ci sera très compliqué à arracher à la Fiorentina. Ils se sont donc rabattus sur Lazaro (23 ans), dont le prix a été fixé à 20 M€ par son club, et Atal (23 ans), deux joueurs avec un fort potentiel et qui ont déjà montré toute l’étendue de leur talent cette saison.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10