Si plusieurs noms sont d’ores et déjà associés au futur mercato estival du Real Madrid, certains, comme celui de Christian Eriksen, reviennent avec de plus en plus d’insistance. Décidé à donner un nouvel élan à sa carrière, le milieu de terrain de Tottenham souhaiterait rejoindre le club de Madrid. Une perspective loin de déstabiliser le président des Spurs, Daniel Levy, qui voit une opportunité en or de toucher le jackpot.

S’il ne reste plus qu’un an de contrat au joueur de 27 ans, hors de question de le brader pour autant. Au contraire. La direction du demi-finaliste de la Ligue des Champions aurait fixé le prix de son numéro 23 bien au-delà des 100 millions d’euros exigés en 2013 pour accepter de libérer Gareth Bale. Selon le Mirror, Tottenham attendrait même près de 150 millions d’euros pour se séparer du Danois. Pour répondre aux exigences de Zinédine Zidane, Florentino Pérez devra sortir le chéquier.