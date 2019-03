Le Real Madrid a tout perdu en une semaine : éliminé de la Ligue des Champions, sorti en Copa del Rey et à la rue en Liga. Tout porte à croire que Santiago Solari va prendre la porte et ne sera plus là la saison prochaine. Le Real Madrid travaillerait déjà sur son remplaçant, et plusieurs noms comme ceux de José Mourinho et de Massimiliano Allegri sont sortis dans la presse.

Mais le média El Español dévoile une piste pour le moins surprenante. Le Real Madrid rêverait ainsi de... Zinedine Zidane ! Mais son retour semble être un rêve impossible, comme le précise le média. Il serait plutôt en partance pour la Juventus où il remplacerait Massimiliano Allegri.