Débarqué l’été dernier au Napoli pour 30 millions d’euros, le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz (23 ans) a rapidement convaincu tout son monde. Avec pas moins de 40 matches à son actif pour 7 buts et 3 passes décisives, il s’est parfaitement fondu dans le dispositif des Partenopei. Aussi bien dans l’axe du jeu aux côtés d’Allan que sur le côté gauche, il s’est montré régulier et a même eu l’opportunité de rejoindre la sélection nationale.

Impressionné par le joueur, le Real Madrid le suit comme le rapporte As. L’émission El Chiringuito tient le même discours et a aussi fait part de contacts entre les deux clubs. Néanmoins, ce dossier s’annonce compliqué puisque le Napoli ne veut pas se séparer d’un élément arrivé il y’a un an et qui porte déjà satisfaction.

