Le Stade Rennais vient d’officialiser la tenue "away" du club. Habitué au maillot blanc, les Bretons souhaitent innvover cette année, enfin, revenir aux sources avec ce maillot bleu qui est un clin d’oeil des tenues de 1901, année de création du club.

« La nouvelle tunique du Stade Rennais F.C pour la saison 2019/2020 est donc un retour aux couleurs originelles associé aux technologies modernes développées par son équipementier. Ce nouveau maillot extérieur retrouve donc ses couleurs historiques et possède aujourd’hui un design plus fin et plus travaillé qui a été inspiré des tenues de 1901 rayées bleues ciel et marines. Le logo de l’équipementier et celui du club sont apposés et vétus de blanc sur le haut de ce maillot away », communique Rennes sur ce nouveau maillot.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10