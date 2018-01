Clément Grenier n’est plus en odeur de sainteté du côté de l’Olympique Lyonnais. Avec seulement 5 minutes de jeu en Ligue 1, la situation ne peut plus durer pour le milieu de terrain formé au club. Dès lors, un départ paraît inéluctable. A en croire les informations de la Dépêche du Midi, le Toulouse FC réfléchirait à recruter l’international français (5 sélections) si l’opportunité se présente.

Selon certaines indiscrétions, le principal intéressé aurait glissé lors d’une soirée ne pas être insensible au projet du TFC. Si l’agent du joueur dément tout contact, il ne ferme cependant pas la porte. « Il n’y a rien avec le TFC. Pas la trace d’un contact à ma connaissance. En revanche, c’est certain que Clément entre parfaitement dans le profil recherché et que les deux présidents se connaissent très bien », a déclaré son agent à nos confrères de la Dépêche du Midi. Selon les informations de France Football, son ancien entraîneur, Rémi Garde, a tenté de l’attirer à l’Impact de Montréal. Le principal intéressé a décliné la proposition et souhaite rester en Europe.