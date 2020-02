Dix-neuvième de Liga, Leganés va se battre jusqu’au bout pour sa survie en Liga. Malheureusement pour Javier Aguirre, cette lutte pour le maintien devra se poursuivre sans Martin Braithwaite. Le FC Barcelone qui a été autorisé à recruter un joker médical, a levé la clause libératoire de l’attaquant danois (18 millions d’euros). Ce dernier a donc bouclé ses valises et est déjà convoqué avec le Barça pour la réception d’Eibar samedi. Présent en conférence de presse, l’ancien sélectionneur de l’Egypte a condamné avec virulence l’attitude du FC Barcelone.

« Perdre un joueur en un jour, ça ne m’était jamais arrivé, tu ne peux même pas t’imaginer. Je ne sais plus quoi inventer, je ne sais plus quel tour de magie sortir... On va se battre comme des animaux. J’ai 26 joueurs, ce serait un manque de respect de dire que nous sommes foutus, parce que ce sont de très bons joueurs. Je ne sais pas ce que Braithwaite va apporter au Barça, je ne le dirai pas, ils savent sûrement pourquoi ils l’ont recruté... Je crois que, comme on dit au Mexique, ils nous ont baisé. Tu ne peux pas imaginer qu’en étant dernier tu te fasses piquer deux joueurs, comme ça, d’un seul coup. Je ne me permettrai pas de me servir de ça comme excuse pour ne pas tout donner, » a notamment confié Aguirre. Leganés affronte le Celta de Vigo samedi pour un match qui s’annonce crucial dans son opération maintien...