Auteur d’une deuxième saison plus compliqué que la première en Bundesliga, Jean-Kévin Augustin (22 ans) entame une nouvelle préparation sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann. Une occasion de s’imposer qu’il ne souhaite pas laisser passer comme il l’annonce dans son interview pour Bild.

Il évoque aussi la Ligue des Champions qu’il va disputer cette saison, et se confie sur le club qu’il aimerait rencontrer. « Paris serait une bonne chose. Pour moi personnellement, car je suis originaire de là et j’ai grandi là-bas. Je suis parti sans jouer à la Champions League. Si je jouais contre Paris maintenant avec RB, je pourrais montrer à Paris : le petit JK a fait son chemin, a grandi. Parce que je me suis déjà développé », affirme l’attaquant. Il faudra désormais attendre le tirage au sort des phases de poule.

