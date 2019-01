Diego Godin est très proche de rejoindre l’Inter la saison prochaine. En fin de contrat en juin, il ne devrait pas prolonger avec l’Atlético, club où il est présent depuis 2010. Il s’engagerait donc libre avec les Nerazzurri.

Sky Sport Italia croit connaître les détails chiffrés du bail proposé par l’écurie italienne. Si on savait déjà que le joueur avait reçu une proposition de deux ans plus une année en option, il pourrait aussi toucher un salaire de 6 M€ par an avec les bonus.