C’est officiel, depuis deux jours, Andres Iniesta est un joueur du Vissel Kobe. Vêtu de son nouveau maillot et du numéro 8 dans le dos, le milieu espagnol a été présenté en grande pompe au stade de Kobe devant plus de 8000 supporters.

A cette occasion, « Don Andres » a prononcé ses premiers mots. Et son objectif est clairement affiché, il n’est pas venu au pays du Soleil-Levant pour faire sa pré-retraite. « J’ambitionne de contribuer au succès de l’équipe autant que possible, si possible, de conquérir l’Asie », a-t-il déclaré, avant de remercier les supporters nippons. « Je vous remercie beaucoup pour cet accueil chaleureux, j’ai beaucoup aimé ces deux jours au Japon ». Classe, comme durant toute sa carrière.